مهرجان الرواد المسرحى يتلقى العروض المشاركة في دورته الخامسة عشر

بدأ مهرجان الرواد المسرحى فى استقبال العروض التى ستشارك في دورته الخامسة عشر التى ستقام فى منتصف نوفمبر القادم على مسرح الرواد بالقللى ولمدة أسبوعين.

وأعلن الدكتور سيد سرحان، أمين عام جماعة الرواد ورئيس المهرجان، إنه سيتم غلق باب استقبال العروض المشاركة فى ١٤ سبتمبر الجاري، لتبدأ بعدها لجنة المشاهدات برئاسة الفنان ناجح نعيم وعضوية فاطمة حسين وحمدى السيد لاختيار العروض المشاركة.

وأضاف أمين عام جماعة الرواد ورئيس المهرجان، أنه سيتم تكريم الفنانين حسن العدل وحياة الشيمى.

الباب مفتوح لجميع فرق الهواة من القاهرة والمحافظات

فيما أكد المخرج أشرف عز الدين، مدير المهرجان، إن الباب مفتوح لجميع فرق الهواة من القاهرة ومن جميع المحافظات المصرية والفرق الشبابية والمستقلة والجامعية للمشاركة باعمالها فى المونودراما والديودراما، مشيرا الى ان شروط المسابقة هى ألا تزيد مدة العروض الكبيرة عن 65 دقيقة، وعروض المونودراما "الممثل الواحد" عن 35 دقيقة، وعروض الديودراما "ممثلان" عن 45 دقيقة.

كما يتم تقديم نسخة كاملة من النصوص المشاركة في المهرجان بعد الانتهاء من إجراءات ترقيبها بشكل نهائي أو بتقديم إيصال سداد رسوم الترقيب من الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، وذلك طبقًا لمواعيد فتح باب الاشتراك المقررة ولا يتم تقديم العرض إلا في حال توافر النسخة المرقبة بصفة نهائية.

كما يتم ملأ استمارة الاشتراك ببيانات العرض المسرحي والفرقة وسداد رسم اشتراك بالمهرجان بواقع 400 جنيه مصري للعروض الكبيرة و 200 جنيه مصري للعروض الصغيرة وذلك في مقر محلة الرواد - الإسعاف - خلف مجمع محاكم الجلاء يوميا من العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا فيما عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

جمعية جماعة الرواد تأسست منذ 1994 وكرمت فى دوراتها السابقة عشرات النجوم منهم سعيد صالح وأحمد حلاوة وعايدة عبد العزيز ولطفى لبيب وأحمد ماهر وسهير المرشدى وأمين بكير والمخرج أحمد عبد الحليم وغيرهم من النجوم، ويرأس لجنة التحكيم هذه الدورة الفنان عادل أنور، وعضوية الدكتورة لمياء أنور، والفنان أحمد طه.