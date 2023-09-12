"الأرصاد" تكشف تأثير دخول بقايا العاصفة دانيال على مصر

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قائلة: " منذ الأمس شهدنا دخول المنخفض الجوي لجمهورية مصر العربية، حيث دخلت بقايا العاصفة دانيال على الدولة المصرية في صورة منخفض جوي".

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن هذا المنخفض الجوي أثر علينا على المنطقة الغربية، ومع حركة المنخفض الجوي من غرب البلاد إلى المناطق الشرقية، بدأ يؤثر اليوم على المناطق الموجودة في شمال جمهورية مصر العربية من خلال انخفاض في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية بحوالي 6 درجات عن الأمس".

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 32 درجة إلى 33 درجة مئوية، كما سنلاحظ انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل من خلال أجواء أشبه بالأجواء الخريفية المعتدلة، مع وجود نشاط للرياح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/الساعة، ونشاط الرياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ويؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة الأماكن المكشوفة في محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد، شمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة، بالإضافة إلى وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة منذ الساعات الأولى من الصباح على البلاد، هذه السحب تصطحب أمطارًا وهي أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة في بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية وشمال الوجه البحرى، في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، كما تتواجد الأمطار في المناطق الداخلية في صورة أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، في القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أنه لن يكون هناك نشاط متزايد للرياح، حيث نتأثر بمنخفض جوي وهو بقايا العاصفة دانيال، وهو ضعيف جدًا، حيث فقد كل قوته بمجرد دخوله على الأرض، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في حدة التقلبات الجوية.