الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خلال أكتوبر.. أجندة حفلات يحيى خليل فى القاهرة والإسكندرية

يحيى خليل
يحيى خليل

يستعد المايسترو ورائد فن الجاز يحيى خليل، لإحياء حفلين متتاليين خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يفتتح بهما موسم حفلاته الشتوية في القاهرة والإسكندرية، أولهما في الثامنة من مساء يوم الخميس 5 أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه حفل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر.

ويقدم "خليل" خلال الحفلين عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم. 

وطرحت دار الأوبرا المصرية عبر موقعها الإلكتروني قبل أيام، تذاكر الحفلين بنظام الفئة الواحدة وبلغ سعرها 250 جنيهًا.

من أمريكا إلى القاهرة 

ويعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبًا، لإقامة بروفات الحفلين، وذلك بعد أن أنهى عددًا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجان الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

جدير بالذكر أن "يحيى خليل" قدم خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة وألقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.

من هو يحيي خليل؟ 

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم "خليل" مع فرقته مئات الحفلات في العديد من البلدان منها "إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا" وغيرها، ليصبح رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.

المايسترو ورائد فن الجاز الفنان يحيى خليل يحيى خليل رائد فن الجاز يحيى خليل القاهرة والاسكندرية دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا مسرح سيد درويش

مواد متعلقة

بليغ حمدي والعندليب.. صداقة قوية ورحلة فنية ناجحة أنهتها الخلافات

وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته مجال الفن

يسرا ناعية ضحايا العاصفة دانيال: صادق المواساة للشعب الليبى

أبرزهم SAW X.. خمسة أفلام أجنبية تستقبلها السينما المصرية قريبًا

"كامل العدد".. نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى العقبة

«الراديو 9090» يطلق برنامج «رسالة وطن» لـ أحمد الخطيب

محمد على رزق يشيد بـ"وش فى وش": فيلم حلو أوى

علي الحجار يحيى مئوية فنان الشعب سيد درويش بنقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

"الدستور" يحصل على فيديو لحظة ذبح فتاة على يد شقيقها ببورسعيد

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟