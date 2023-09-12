خلال أكتوبر.. أجندة حفلات يحيى خليل فى القاهرة والإسكندرية

يستعد المايسترو ورائد فن الجاز يحيى خليل، لإحياء حفلين متتاليين خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يفتتح بهما موسم حفلاته الشتوية في القاهرة والإسكندرية، أولهما في الثامنة من مساء يوم الخميس 5 أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويليه حفل على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر.

ويقدم "خليل" خلال الحفلين عددًا من أعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل، وغيرهم.

وطرحت دار الأوبرا المصرية عبر موقعها الإلكتروني قبل أيام، تذاكر الحفلين بنظام الفئة الواحدة وبلغ سعرها 250 جنيهًا.

من أمريكا إلى القاهرة

ويعود "يحيى خليل" من الولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة قريبًا، لإقامة بروفات الحفلين، وذلك بعد أن أنهى عددًا من حفلاته هناك، منها حفل متحف الفنون بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجان الأمريكية، وذلك بمصاحبة الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، وحفل الجمعية المصرية بمدينة شيكاغو.

جدير بالذكر أن "يحيى خليل" قدم خلال موسم حفلاته الشتوية في العام الماضي مجموعة من العروض الناجحة وألقى الضوء على العديد من المواهب الفنية التي لاقت استحسان الجمهور.

من هو يحيي خليل؟

يذكر أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي أبهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية، وهو الأمر الذي جعله ضيفًا دائمًا على أهم المهرجانات العالمية في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعد أول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الأوبرا، حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب إسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم "خليل" مع فرقته مئات الحفلات في العديد من البلدان منها "إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا" وغيرها، ليصبح رمزًا حقيقيًا في عالم موسيقى الجاز.