"اليوم الوطني".. كواليس معاناة مجموعة من الشباب بسبب قلة التشجيع

من منا لا يحتاج إلى التشجيع والتحفيز؟.. يتم الاحتفال باليوم الوطني للتشجيع في 12 سبتمبر، وهو مخصص لتشجيع وإحداث تأثير إيجابي على من حولنا.

أفضل ما في هذا اليوم هو أنه يمكنك إسعاد شخص ما بمجرد قول بضع كلمات تشجيعية، كلماتك لديها القدرة على رفع شخص ما عندما يشعر بالسوء، بعض الناس لديهم أيضًا القدرة على تحفيز شخص قد يعاني أو تشجيع شخص ما على استعادة عافيته بعد نكسة، يمكن أن يكون فعل التشجيع الصغير بمثابة الشرارة التي تغير وجهة نظر شخص عزيز عليك، فكلنا نحتاج إلى المدح والتشجيع على الجهود حتى لو كان هذا ليوم واحد في السنة.

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تاريخ اليوم الوطني للتشجيع

في عام 2007، توصلت مجموعة من الشباب في منتدى القيادة الوطنية في جامعة هاردينغ في سيرسي، أركنساس، إلى فكرة مشروع التشجيع. وبدأت المجموعة الاحتفال الذي أطلقوا عليه اسم يوم التشجيع الوطني.

وكان ذلك نتيجة لواقع قاتم - فقد رأى هؤلاء الشباب أن الافتقار إلى التشجيع هو إحدى العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب، لقد أدركوا الحاجة الملحة لمساعدة بعضهم البعض في التغلب على التأثيرات السلبية.

نظرًا لأن اليوم السابق لـ 12 سبتمبر هو يوم مأساوي في التاريخ الأمريكي، فقد كان يُنظر إلى اليوم الوطني للتشجيع أيضًا على أنه يوم يمكن للناس في جميع أنحاء البلاد أن يجتمعوا فيه ويدعموا بعضهم البعض خلال حزن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، لذلك يتم الاحتفال بيوم 12 سبتمبر باعتباره يومًا لتكريم الضحايا وأولئك الذين ما زالوا يتأثرون بالتعصب الأعمى.

بعد تخصيص اليوم، كان أول مسؤول يصدر إعلانًا هو بليندا لافورس. كانت آنذاك عمدة سيرسي، تم الاعتراف بهذا اليوم في 22 أغسطس 2007، وتم الاحتفال بالاحتفالات في 12 سبتمبر من نفس العام، وبعد ذلك بوقت قصير، أصدر حاكم أركنساس مايك بيبي إعلانًا يحدد يوم 12 سبتمبر باعتباره "يوم الدولة للتشجيع".

وقع الرئيس جورج دبليو بوش على وثيقة في عام 2007 تحدد هذا اليوم باعتباره يومًا وطنيًا للتشجيع، تم تقديم قرار مجلس الشيوخ لهذا اليوم من قبل عضو مجلس الشيوخ عن أركنساس مارك بريور وتم تمريره بموافقة بالإجماع في 13 سبتمبر 2011، وغني عن القول أن اليوم الوطني للتشجيع يحمل أهمية لجميع الأميركيين.



الاحتواء نوع من أنواع التشجيع

تاريخ اليوم الوطني للتشجيع

1981

قانون الغفران

نجا البابا يوحنا بولس الثاني من محاولة اغتيال، أعقبها مسامحته العلنية لقاتله المحتمل.



2010

مهمة “جميلة”

تبدأ كايتلين بويل مبادرة للتعرف على الجمال الحقيقي في كل امرأة في مبادرة حملت اسم Operation Beautiful

Operation Beautiful



2015

حركة الدفع إلى الأمام

تشجع الحركة الناس على القيام بالأعمال الصالحة دون سابق إنذار في مبادرة حملت اسم “الدفع للأمام” أو pay it forward



جيانماركو تامبيري ومعتز برشم



2021

قانون الروح الرياضية

الإيطالي جيانماركو تامبيري ومعتز برشم من قطر يتقاسمان الميدالية الذهبية في ألعاب طوكيو.