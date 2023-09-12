الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس "صحة النواب الليبى": جزء كبير من درنة سقط فى البحر

ليبيا
ليبيا

قال رئيس لجنة الصحة بـالبرلمان الليبي أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، إن صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب دمار الطرق والجسور، وفق قناة العربية الإخبارية. 
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الليبي حاتم، أن جزءًا كبيرًا من درنة سقط في البحر. 

من جانبه، قال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل، إنه قتل 3 آلاف شخص بسبب ​الإعصار،​ متوقعًا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف، وذلك بعد يوم من تاكيد رئيس حكومته أسامة حماد مقتل أكثر من ألفي شخص، بينما أفاد قيس الفاخري، رئيس الهلال الأحمر في بنغازي أن الإعصار تسبب في 150 شخصًا على الأقل في مدينة درنة على مدى اليومين الماضيين، مرجحًا أن يرتفع العدد إلى 250. 

الصليب الأحمر

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اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: 10 آلاف مفقود جراء سيول ليبيا


قال الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن عشرة آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين بعد فيضانات غير مسبوقة في ليبيا، مع اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بمدينة درنة الساحلية حيث انهار سدان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدلى تامر رمضان، مبعوث ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بهذا الرقم خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، واصفًا عدد القتلى بأنه "ضخم".

وقال وزير الصحة في الإدارة التي تسيطر على شرق ليبيا إنه تأكدت وفاة أكثر من 3000 شخص. وقال عثمان عبدالجليل لقناة "المسار" إن "عدد المفقودين بالآلاف، ومن المتوقع أن يصل عدد القتلى إلى 10 آلاف".

لقد جرفت المياه أحياء بأكملها في درنة. وتراكمت أكثر من 700 جثة في المقبرة في انتظار التعرف على هوياتها، وقال مسئولو الصحة المحليون إن ما يصل إلى 5000 شخص في عداد المفقودين.

وقال جليل: "الوضع في مدينة درنة أصبح أكثر مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لعدد الضحايا". "كان من الصعب الوصول إلى العديد من الأحياء".

وقال هشام شكيوات، وزير الطيران المدني، إن الوضع في درنة كارثي. وقال شكيوات لرويترز عبر الهاتف بعد زيارة للمدينة "الجثث ملقاة في كل مكان - في البحر وفي الوديان وتحت المباني". "لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفت. لقد انهارت العديد من المباني".

وأضاف أن الحصيلة النهائية ستكون "كبيرة حقًا".

لجنة الصحة بالبرلمان الليبي أشرف حاتم صعوبات تواجه فرق الإنقاذ دمار الطرق والجسور درنة سقط في البحر

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