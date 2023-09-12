الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: 10 آلاف مفقود جراء سيول ليبيا

سيول ليبيا
سيول ليبيا

قال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحم إن نحو 10 آلاف مفقود جراء سيول ليبياـ حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

إعلان مناطق شرق ليبيا منكوبة

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق عديد المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مناطق شرق ليبيا منكوبة، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية.

ليبيا منكوبة إعصار “دانيال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر سيول عدد المفقودين

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