الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد الصليب والهلال الأحمر: الملايين معرضون للخطر بسبب موجات الحر

الهلال
الهلال

قال الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن ملايين الاشخاص معرضون للخطر بسبب موجات الحر الخطيرة التي تجتاح جنوب شرق آسيا.

وأضافت المنظمة الدولية، في بيان له في جنيف اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل درجات حرارة عالية بشكل خطير في أجزاء مختلفة من منطقة أسيا والمحيط الهادئ مثل ماليزيا ونيبال وبنجلاديش والهند وتايلاند وفيتنام وغيرها.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الحرارة الشديدة إلى جانب نوعية الهواء الرديئة أدت إلى تدمير سبل العيش وتعريض صحة الملايين للخطر حيث حدثت بالفعل زيادة حادة في التهابات القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي إضافة إلى الوفيات.

الاتحاد الدولى الذي نوه إلى وفاة 13 شخصا في الهند الشهر الماضي بضربة شمس، أكد أن خطر تفشي الأمراض المحتملة مثل حمى الضنك مرتفع أيضا.

 وأكد أنه يستجيب والجمعيات الوطنية بشكل عاجل لموجة الحر الشديدة تلك، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هطول الأمطار المتفرقة في أجزاء عديدة من المنطقة قد أدى إلى انخفاض درجات الحرارة وإلغاء بعض التلوث، إلا أن هذا لم يتسبب في انخفاض كبير في الكثافة الإجمالية للحرارة والرطوبة، بما يجعل الوضع صعبا على الأرض ودون تغيير في الأسابيع المقبلة.

وحذر الاتحاد الدولي من أن الحراة "قاتل صامت" ولكن يمكن فعل الكثير للحد من تأثيرها، مشددا على الحاجة للتكيف والاستباق بشكل أفضل لحماية المجتمعات وتحذيرها قبل موجات الحر وأثناءها وبعدها.

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