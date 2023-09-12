19 لاعبًا جديدًا يدعمون فريق العبور فى الموسم الجديد

نجح مجلس إدارة نادي العبور ولجنة الكرة في تدعيم الفريق الأول الذي يستعد لدوري القسم الثاني "ب" بـ19 لاعبًا جديدًا في جميع الخطوط وجاءت التدعيمات على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سامي السيد "الجونة" وحسن إبراهيم "ديروط".

خط الدفاع: محمد حامد الشناوي "بتروجت" ومحمود خميس جمعة "سموحة" وأحمد هشام شوقي وطارق وطني "السكة الحديد"، وعمرو علي زين العابدين "طلائع الجيش" وزياد الجيوشي "الجونة".

خط الوسط: محمد رجب "طامية" وعبدالله عماد الدين أحمد "سيراميكا كليوباترا" وعبدالرحمن صلاح "البنك الأهلي" ويوسف سعيد عكاشة "بتروجت" ومحمد مجدي كريسبو "أبوقير للأسمدة".

خط الهجوم: مصطفى يسري "بلقاس سيتي" وسعيد عبدالناصر "راية" ويونس جمعة منصور "بتروجت" وعمر علي رزق "الأهلي" ومحمد نبيل محمود "مالية كفرالزيات" ومحمد جمال عبدالجواد "طلائع الجيش".

وسيتم قيد اللاعبين الجدد في القائمة الثانية بعد ضم القائمة الأولى عشرة لاعبين هم: كريم أحمد شحاتة وإسلام مجدي يوسف ومحمد سعيد عبدالعظيم وعمرو محمد محمد وإبراهيم محمد علي وحمزة محمد وأحمد عطية وعبدالرحمن يوسف ويوسف حسام وسيد سعيد سيد، بينما رحل عن الفريق كل من عمرو الجزار وعبدالرحمن يوسف وتم بيعهما لنادى غزل المحلة مقابل 2 مليون جنيه إضافة لنسبة 10٪ من إعادة البيع.

وتتكون لجنة الكرة بنادي العبور من علاء السيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الكرة وعماد قرني عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الكرة.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من: الدكتور عطية السيد مديرًا فنيًا ووليد جابر مدربًا عامًا وحسام عوض مدربًا عامًا، وياسر عثمان معدًا بدنيًا ومحمد عبدربه مدربًا لحراس المرمي ومحمد السيد شاهين مديرًا إداريًا وخالد عبدون إداريًا وحمدي عواد إداريًا والدكتور أحمد يوسف طبيبًا والدكتور زين إبراهيم أخصائى تأهيل والدكتور رضا عبدالله أخصائي إصابات والدكتور إسلام خطاب أخصائي إصابات، وتيسير مبروك وعمر جمعة شمروخ ومحمد حسين أحمد مسئولى مهمات.