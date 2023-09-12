الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

محمد جلال بـ لغة الإشارة: عَشِقت لعبة الجُلة.. وحققت مراكز متقدمة (فيديو)

محمد ومترجمة لغة
محمد ومترجمة لغة الإشارة

«كرة حديدية تُدفع للأمام».. كان المشهد الذي داعب ناظري محمد جلال ابن محافظة الغربية، والذي فقد السمع والنطق، لكنه أصبح يُرسل رسائله بتفوقه في ألعاب رياضية أحبها، كان من بينها «دفع الجُلة».

يقول «محمد»، الطالب بالفرقة الرابعة لكلية التربية النوعية بجامعة طنطا، إنه كان لديه حماس كبير وشغف للعبة دفع الجُلة، وبدأ يلعبها وحقق مستوى جيد بها، وأصبح مستواه أفضل مع التدريب المستمر، ووصل إلى مستوى الـ 15 مترا في إلقاء الجُلة، ثم اتجه للعبة أخرى اسمها القرص، وكان لديه شغف بها، وتعلمها وحقق مراكز متقدمة فيها.

بيدان تتحدثان بلغة الإشارة ـ ترجمتها إيمان السيد مترجمة لغة الإشارة بجامعة الزقازيق ـ أخذ محمد يُحدثنا عن عشقه للرياضة، مؤكدًا أنه لم يتوقف عند لعبتي القرص والجُلة فقط، بل اتجه لألعاب القوى من خلال رفع الأثقال. 

 

حكاية محمد التي هزم فيها الإعاقة وجعل من الألم أملًا ونورًا يهديه الطريق إلى النجاح؛ جعلته واحدًا من حكايات لأبطال حققوا نجاحات وإنجازات وبطولات حينما صدّقوا أحلامهم وقرروا أن يُحققوا أحلامهم، واجتهدوا وثابروا من أجلها، حتى حصدوا الثمار.. في ملف “طاقة نور” نروي قصصًا لأبطال التحدي، تجدونها في الروابط التالية:

طاقة نور| "الإعاقة ليست فينا".. محمد طه: الدنيا خُلقت لكى نعيشها (فيديو)

طاقة نور.. محمد حازم فقد ساقه في حادث قطار فأصبح لاعبًا بمنتخب مصر (فيديو)

طاقة نور|عائد من الموت.. "أحمد" فَقَد ذراعيه وحقق بطولات رياضية: أتينا الحياة لنترك أثرًا (فيديو)

طاقة نور| الطريق إلى «مُنشد الشارقة».. صوت «محمود» يتحدى آلام الجسد: أحلامي لا تنتهي (فيديو)

طاقة نور| "محمد إيهاب" وُلِد كفيفًا والتحق بكلية الإعلام واحترف الإنشاد الديني (فيديو)

العازف بنور قلبه.. "منصور" فقد بصره في العاشرة: التحديات تصنع الإرادة (فيديو)

طاقة نور ذوي الهمم ابطال التحدي الغربية جامعة طنطا

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