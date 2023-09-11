العازف بنور قلبه.. "منصور" فقد بصره في العاشرة: التحديات تصنع الإرادة (فيديو)

تُلامس يداه آلته الموسيقية عازفًا بنور قلبه.. سنوات طويلة مرت منذ أن فقد منصور بصره في العاشرة من عمره، لكنه لم يفقد إرادته في المُضي نحو الحُلم الذي أنبت بداخله ليرويه بعزيمته، ليُصبح واحدًا من أبطال التحدي.

يقول منصور عبد الله، الطالب بكلية الألسن جامعة عين شمس، إنه كان مُبصرًا في سنوات عمره الأولى، لكنه فقد نور عينيه في عمر العاشرة.. «استمريت في دراستي.. ومنذ صغري وأنا أمارس أنشطة مثل العزف والغناء.. وواصلت ما بدأت دون تأثر، وحينما التحقت بالجامعة؛ انضممت لكورالات كثيرة تتبع الجامعة مثل روح الشرق، كورال أون، وأخيرًا كورال ستار لايت.

فقد منصور بصره في سنواته الأولى من العمر.. لكنه لم يفقد عزيمته وإصراره على استكمال دربه ليُحقق أمانيه.. كافه وثابر وأصبح على الدرب

يبحث منصور دائمًا عن تطوير نفسه والبحث عما بداخله من كنوز، فكانت الإذاعة شيئًا وجد فيه نفسه، والتحق براديو يُبث عبر الإنترنت، بينما يواصل البحث عن المزيد، وتبقى أمام ناظريه الكثير من الأحلام.. «أتمنى أن أعمل في أي مؤسسة أخدم من خلالها وطني».

رسالة إلى الشباب: لا تجعلوا اليأس يتسلل إليكم.. تجاوز التحديات سيجعلكم أكثر إرادة

«رسالتي للشباب ألا ييأسوا.. طبيعي أن يواجهوا في يومهم مشاكل وصعوبات.. يجب أن تهدأ لتستطيع التفكير.. لا تُفكر في إيذاء نفسك، ولا تجعل اليأس يتسلل إليك.. طبيعي أن تزيد المشاكل كلما كبرت، وتزيد التحديات، لكن مع عبور كل واحدة تُصبح شخصًا أكثر إرادة» ـ يقول منصور.

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