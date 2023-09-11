الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

العازف بنور قلبه.. "منصور" فقد بصره في العاشرة: التحديات تصنع الإرادة (فيديو)

منصور
منصور

تُلامس يداه آلته الموسيقية عازفًا بنور قلبه.. سنوات طويلة مرت منذ أن فقد منصور بصره في العاشرة من عمره، لكنه لم يفقد إرادته في المُضي نحو الحُلم الذي أنبت بداخله ليرويه بعزيمته، ليُصبح واحدًا من أبطال التحدي.

يقول منصور عبد الله، الطالب بكلية الألسن جامعة عين شمس، إنه كان مُبصرًا في سنوات عمره الأولى، لكنه فقد نور عينيه في عمر العاشرة.. «استمريت في دراستي.. ومنذ صغري وأنا أمارس أنشطة مثل العزف والغناء.. وواصلت ما بدأت دون تأثر، وحينما التحقت بالجامعة؛ انضممت لكورالات كثيرة تتبع الجامعة مثل روح الشرق، كورال أون، وأخيرًا كورال ستار لايت.

فقد منصور بصره في سنواته الأولى من العمر.. لكنه لم يفقد عزيمته وإصراره على استكمال دربه ليُحقق أمانيه.. كافه وثابر وأصبح على الدرب

يبحث منصور دائمًا عن تطوير نفسه والبحث عما بداخله من كنوز، فكانت الإذاعة شيئًا وجد فيه نفسه، والتحق براديو يُبث عبر الإنترنت، بينما يواصل البحث عن المزيد، وتبقى أمام ناظريه الكثير من الأحلام.. «أتمنى أن أعمل في أي مؤسسة أخدم من خلالها وطني».

رسالة إلى الشباب: لا تجعلوا اليأس يتسلل إليكم.. تجاوز التحديات سيجعلكم أكثر إرادة 

«رسالتي للشباب ألا ييأسوا.. طبيعي أن يواجهوا في يومهم مشاكل وصعوبات.. يجب أن تهدأ لتستطيع التفكير.. لا تُفكر في إيذاء نفسك، ولا تجعل اليأس يتسلل إليك.. طبيعي أن تزيد المشاكل كلما كبرت، وتزيد التحديات، لكن مع عبور كل واحدة تُصبح شخصًا أكثر إرادة» ـ يقول منصور.

اقرأ أيضًا:

طاقة نور|عائد من الموت.. "أحمد" فَقَد ذراعيه وحقق بطولات رياضية: أتينا الحياة لنترك أثرًا (فيديو)

طاقة نور| الطريق إلى «مُنشد الشارقة».. صوت «محمود» يتحدى آلام الجسد: أحلامي لا تنتهي (فيديو)

طاقة نور| "محمد إيهاب" وُلِد كفيفًا والتحق بكلية الإعلام واحترف الإنشاد الديني (فيديو)

طاقة نور.. محمد حازم فقد ساقه في حادث قطار فأصبح لاعبًا بمنتخب مصر (فيديو)

طاقة نور| "الإعاقة ليست فينا".. محمد طه: الدنيا خُلقت لكى نعيشها (فيديو)

متحدى الاعاقة ذوى القدرات الخاصة كلية الالسن كلية الألسن جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

موعد عيد النيروز لعام 2023.. ولماذا سٌمى بهذا الاسم؟

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب