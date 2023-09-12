اليوم العالمي لمخفوق الحليب بالشوكولاتة "ميلك شيك".. طقوس وحكايات

يصعب كثيرا تصديق أن هناك دولة خصصت يوما للاحتفال بمشروب، ولكن هذا معتاد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تهوى الأيام الوطنية، واليوم يمثل يوم ميلك شيك الشوكولاتة الوطني في 12 سبتمبر هو يوم ممتع.



إن مشروبات الحليب المخفوقة البسيطة والحلوة واللذيذة بالشوكولاتة ليست مجرد واحدة من أفضل المشروبات الحلوة على الإطلاق، ولكنه أيضًا تذكير ببراءتنا ورمز للماضي في أمريكا.



كان الوقت الذي كان فيه الحصول على اللبن المخفوق والبطاطس المقلية هو الموعد الغرامي المثالي وكانت أفلام السيارات رائجة للغاية.



مخفوق الحليب بالشيكولاته

تاريخ يوم ميلك شيك الشوكولاتة الوطني

يمكن أن يُعزى تاريخ الميلك شيك إلى تطور مفهومين رئيسيين، الخلاط الكهربائي، ومشروبات الحليب المملحة. لذا لفهم أصل اللبن المخفوق، عليك في الواقع أن تنظر إلى الوراء إلى بريطانيا في العصور الوسطى عندما ظهر شراب البيض. في ذلك الوقت، كان مشروبًا ساخنًا يشبه البيرة الحليبية، وكان الحليب والبيض من أطعمة الأثرياء، لذلك غالبًا ما يتم تناوله في احتفالات ممتعة.

لم يكن الأمر كذلك حتى عام 1885 عندما خطرت على بال شخص فكرة خلط الويسكي والحليب والبيض كمشروب من نوع "شراب البيض"، حيث ظهر مخفوق الحليب في التاريخ. كان في الأصل مصطلحًا يستخدم لـ "المشروبات الصحية" التي تحتوي على شراب الشوكولاتة أو الفراولة أو الفانيليا.

موعد غرامي مع مخفوق الحليب

في عام 1910، قدمت هاملتون بيتش خلاط المشروبات Cyclone Drink Mixer، وهو خلاط كهربائي أصبح آلة منتشرة تستخدم في الشركات العامة. مع اختراع الخلاط، بدأ اللبن المخفوق يأخذ شكله الحديث المخفوق والهوائي والرغوي.



الشكل الأولي لخلاط المشروبات في القرن الماضي



وأخيرًا في شيكاغو عام 1922، قام موظف شركة Walgreens، Ivar "Pop" Coulson، بإعداد مخفوق الحليب عن طريق إضافة ملعقتين من آيس كريم الفانيليا إلى وصفة مشروب الحليب المملح القياسي الخاص بشركة Walgreens.

أُطلق على هذا العنصر اسم "حليب هورليك المملح"، وقد عرضته سلسلة صيدليات Walgreen كجزء من مخفوق الحليب بالشوكولاتة، والذي أصبح يُعرف باسم "المملت" أو "الشعير" وسرعان ما ارتفع ليصبح واحدًا من مشروبات نافورة الصودا الأكثر شهرة في تاريخها.

الفتيات ومخفوق الحليب

حكاية الـ"ميلك شيك" الغني بالشوكولاتة تاريخيا:

1936

الفريون يضرب المشهد

يستخدم المخترع إيرل برينس المفهوم الأساسي وراء آلة الآيس كريم الآلية المبردة بالفريون لتطوير الخلاط المتعدد، وهو "خلاط خماسي المغزل يمكنه إنتاج خمس مخفوقات حليب في وقت واحد، كل ذلك تلقائيًا، وتوزيعها عند سحب الرافعة إلى الورق المنتظر والمشكل على شكل "أكواب".



1994

ميلك شيك بـ 5 دولارات

اشترى فنسنت فيجا لميا والاس مخفوق الحليب الشهير بقيمة 5 دولارات في فيلم كوينتين تارانتينو الشهير "Pulp Fiction".



2007

سيكون هناك ميلك شيك

ظهرت العبارة الشهيرة "أنا أشرب اللبن المخفوق" لأول مرة في فيلم بول توماس أندرسون الحائز على جائزة الأوسكار "سيكون هناك دم".



فيلم سيكون هناك دم



2019

حروب الـ"ميلك شيك":

يعد سكب الميلك شيك على المعارضين لآرائك عمل احتجاجي شائع في المملكة المتحدة، ولكنه دفع الشرطة إلى مطالبة إدنبره ماكدونالدز بالامتناع عن بيع اللبن المخفوق، ولكن برجر كينج نجح في كسب تلك المعركة عندما غرد عبر موقع أكس الذي كان وقتها “تويتر”: تغريدته "نحن نبيع اللبن المخفوق".

تغريدة “برجر كينج”

أنشطة اليوم الوطني للحليب المخفوق بالشوكولاتة

شراء ميلك شيك الشوكولاتة

تحتفل الكثير من المطاعم حول العالم بهذه العطلة بخصومات واشتري واحدة واحصل على أخرى. أحضر شخصًا تحبه واستمتع بكأس معًا مثلما كان الأزواج الشباب قديما يفعلون.



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