محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مكتب "جايكا" بمصر

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والوفد المرافق من مسئولي الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وممثلي جامعة الوادي الجديد وجامعة صوفيا اليابانية؛ لوضع الإطار التنفيذي للمشروع المزمع تنفيذه بين المحافظة والهيئة، والاتفاق بشأن توقيع الاتفاقية خلال الفترة القادمة.

التوسع في صناعة الحرير

وأكّد المحافظ على الرغبة في التوسع في مشروع إعادة إحياء صناعة الحرير بالتعاون مع الجانب الياباني من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة؛ لتطوير الصناعة وتوفير فرص عمل للأسر البسيطة، لافتًا إلى زيارته الأخيرة إلى الصين ضمن فعاليات تأسيس "اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" والتي شاركت فيها دولة اليابان، آملًا أن تتحول نتائجها إلى تعاون ملموس على أرض الواقع.

كما أوضح أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للزيارات السابقة، وتستهدف اختيار أنسب المواقع لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمجالات الزراعة والري، مؤكدًا تقديم جميع التيسيرات لبدء التنفيذ الفعلي.

قرب الانتهاء من البناية السكنية التجارية

وفي سياق آخر، تفقّد محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الموقف الإنشائي للبناية السكنية التجارية التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي "معونة الشتاء سابقًا" والجاري إنشاؤه بتكلفة ١٢ مليون جنيه، وتستهدف زيادة دخل المؤسسة للإنفاق على الحالات الأولى بالرعاية، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه الزملوط بإنهاء الأعمال المتبقية، ودراسة أنسب استغلال للبناية للاستفادة من عوائدها لصالح الحالات المستحقة، كما وجّه مركز الخارجة بنقل أعمدة الإنارة المارة بين العمارة وسور كلية العلوم لتوسعة الشارع.