الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناهد رشدي تستعيد ذكرياتها في برنامج It's Showtime

الفنانة ناهد رشدي
الفنانة ناهد رشدي

تحل الفنانة ناهد رشدي ضيفة على برنامج "It's showtime" على قناة "CBC"،  في حلقة خاصة من البرنامج، في تمام الساعة ١١ ونصف مساءً، اليوم الثلاثاء.

أبرز محطات ناهد رشدي الدرامية

تتحدث رشدي عن ذكريات مشوارها الفني وأبرز المحطات المهنية في مسيرتها، وتحديدًا بالوقوف عند مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي يعد من كلاسيكيات الدراما المصرية.

وشاركت ناهد في بطولته مع النجم الراحل نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، وتم عرضه سنة ١٩٩٦ واستمر نجاحه حتى يومنا. حيث جسدت رشدي دور سنية الابنة الأكبر للحاج عبد الغفور البرعي، وتحكي الفنانة الكبيرة كواليس العمل وبالأخص مشهد الفرح الشهير.

ويتناول أبرز أعمال ناهد رشدي في الدراما مثل أرابيسك وهوانم جاردن سيتي، وأدوارها الأحدث مثل شخصيتها في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي ظهرت فيه بدور أم الشهيد أحمد المنسي.

ناهد رشدي It s Showtime cbc مسلسل لن أعيش في جلباب ابي هوانم جاردن سيتي أرابيسك مسلسل الاختيار

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