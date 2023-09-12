أمطار متوسطة تسقط على القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء المدن والأحياء في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون تأثير على حركة المرور والمواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية. وشهدت سماء المحافظة انتشار السحب الكثيفة. وأعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ لمواجهة تلك التقلبات الجوية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان أن هناك تعليمات مشددة لكافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة أي أمطار غزيرة مرتقبة خلال الساعات القادمة، وذلك بتشغيل سيارات شفط مياه الأمطار في الشوارع والطرق والمنازل والكباري، لعدم تأثيرها على حركة المرور وحركة المواطنين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن سقوط أمطار على شمال البلاد، تصل إلى القاهرة الكبرى. وأضافت الهيئة، في بيانها، أن هناك غطاء سحابيا يعمل على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس، وتنشط الرياح التي تعمل على تقليل الإحساس بحرارة الطقس، فيما يسود جو معتدل على شمال البلاد.