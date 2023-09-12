إصابة 3 مشاجرة فى الجيزة.. وحريق مزرعة موالح بالدقهلية

أصيب 3 بجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم.

ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 أشخاص فى الهرم

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بتشاجر عدد من الأشخاص بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين أن خلافا أدى إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، لتنتهي المشاجرة بإصابة 3 من المتشاجرين.

وتم ضبط المتهمين، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



السيطرة على حريق فى مزرعة موالح بالدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة موالح بقرية العزاوى التابعة لمركز السنبلاوين.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، بنشوب حريق في مزرعة للموالح بقرية العزاوي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة.

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتبين أن المزرعة مخصصة لزراعة الموالح من الليمون والبرتقال، وتقع على مساحة 10 أفدنة، وتم السيطرة على الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.