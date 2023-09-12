انطلاق التصفيات المؤهِلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية 2023

تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُنظَم التصفيات المؤهِلة لنهائيات النسخة السادسة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية يومي 18 و20 سبتمبر عبر الإنترنت، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، علي ان يكون آخر موعد للتقديم يوم 16 سبتمبر، للتقديم يرجى الضغط هنا.

وتستهدف الطلاب الذين شاركوا في نسخ سابقة من الأولمبياد وتقل أعمارهم عن 20 عامًا ، وتنعقد المسابقة النهائية في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر بمقر الأكاديمية في الإسكندرية.

والأولمبياد المصري للمعلوماتية مسابقة وطنية تهدف إلى تشجيع المواهب الصغيرة والشابة ورفع الوعي بأهمية تكنولوجيا المعلومات، وتدريب الشباب على أفضل الطرق والأساليب المنهجية في حل المشكلات والمسائل المتعلقة بالحاسب الآلي، واكتشاف المواهب المتميزة في تكنولوجيا المعلومات، وتقوية أواصر الصداقة بين الشباب المشاركين في المسابقة، وإعداد كوادر من النوابغ والمتميزين في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في بناء جيل قادر على التفكير المنهجي والابتكار والتطوير.

ويشترط على المتقدم للمشاركة في المسابقة أن يكون مصري الجنسية، مقيد بمدرسة ولم ينته من الدراسة في المرحلة الثانوية، كما يشترط حضوره جميع فعاليات الأولمبياد ومعسكرات التدريب، وأن يكون أصغر من 20 عامًا في 1 يوليو 2024. ويشترط على المتقدم أيضًا أن يكون على دراية كاملة بلغة البرمجة C++ ومسابقات حل المشكلات.

تكون المنافسة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية بشكل فردي وليس في أفرقة.



يُنظم أول هاكاثون في مجال البلوك تشين للطلاب والخريجين بالتعاون بين مراكز إبداع مصر الرقمية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وشركات Pend وجيزة سيستمز، واتحاد الصناعات المصرية، ومؤسسة جيزة سيستمز.

ويُنظم الهاكاثون عبر الإنترنت، بدءً من يوم 27 سبتمبر ولمدة خمسة أيام. ويستهدف الطلاب والخريجين المهتمين بمجال البلوك تشين أو ويب 3 أو بمجال التكنولوجيا بصفة عامة، في القاهرة والإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية وبني سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والمنصورة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتحدي في إتاحة التقنيات البازغة، مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوفير أدوات وآليات لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للشباب باستخدام التكنولوجيا.

وخلال الهاكاثون، يقوم المشاركون بتطوير حلول عملية لمواجهة عددٍ من التحديات، أولها "الإتاحة" وكيفية تسهيل نفاذ الشباب المصري واستيعابه للتكنولوجيات البازغة. والتحدي الثاني هو "التمكين" ويركز على توفير أدوات أو منصات تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين لتحقيق التمكين الاقتصادي والشمول المالي للشباب. وأما التحدي الثالث فهو "التعليم" ويتمحور حول استخدام البلوك تشين لبناء القدرات الرقمية للشباب وسد الفجوة التكنولوجية.

ويشترط أن تكون الحلول النهائية عملية وقابلة للتنفيذ والتطوير، مع الأخذ في الاعتبار القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري، خاصةً التحديات التي تواجه الشباب ورواد الأعمال.

وبنهاية الهاكاثون، يحصل المشاركون الذين قدموا أفضل أفكار على مساعدة لتنفيذ أفكارهم، كما يحصل أفضل مشاركين على فرصة تدريبية في شركة جيزة سيستمز وفرصة للانضمام للبرامج المختلفة التي تقدمها مراكز إبداع مصر الرقمية، وشهادة من الجهات الداعمة للهاكاثون.

