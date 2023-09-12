مجلس النواب ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس - اليوم الثلاثاء - حداداً على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا، وذلك عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى غروب الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

الحداد 3 أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد 3 أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة فى ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة ، كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعياً المولى عز وجل أن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنياُ الشفاء العاجل للمصابين.

"حقوق إنسان الشيوخ" تشيد بتوجيه الرئيس بدعم الأشقاء:" مصر أم الدنيا"

وأشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، مؤكده أن تسمية مصر "أم الدنيا" لا يأتي من فراغ، بل لمواقفها التاريخية على مصر العصور.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن القيادة السياسية الحالية دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المنحة الصعبة جراء كارثة الإعصار والذي راح ضحيته مئات المواطنين في ليبيا والمغرب.

كما تقدمت " إسحق" بتقديم خالص العزاء للأشقاء في ليبيا والمغرب جراء العاصفة التي ضربت البلاد منذ ساعات، مؤكدا على تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصابهم الأليم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب حال.

وطالبت مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية خاصة في المحافظات الساحلية، لأنه من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى رعدية على حسب ما أعلنته الأرصاد الجوية.