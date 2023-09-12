برلمانى: توجيهات السيسى بدعم المغرب وليبيا خير دليل على إنسانيته

اعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كل سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، خير دليل على إنسانية الرئيس ووقوفه بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكل الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء، لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا وزلزال المغرب، الذي راح ضحيتهما مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

تقديم المساعدات للدول الأشقاء



وتابع عضو مجلس الشيوخ أن تقديم المساعدات للدول الأشقاء ليس بجديد عليها، فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم، قائلًا: "مصر سُميت بأم الدنيا، وهذا ليس من فراغ، وإنما مواقفها التاريخية على مر العصور هي من أطلقت عليها هذا اللقب العظيم".

تقديم مصر المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة

وأشاد بتقديم مصر المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهما، مؤكدًا تضامن الدولة المصرية، حكومة وشعبًا، مع أشقائهم في مصابهم الأليم.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وكان الزلزال الذي ضرب دولة المغرب الجمعة قد أسفر عن سقوط 2497 قتيلًا، و2476 مصابًا، هو الحلقة الأخيرة في قصة المغرب مع الزلازل، والتي بدأت منذ زمن بعيد نظرًا لوقوع البلاد في منطقة عدم استقرار زلزالي.

كما أدى الزلزال القوي إلى تضرر الجبال وسقوط صخورها على الطرق المؤدية إلى البلدات المغربية.

فيما لقى نحو 2800 شخص حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا، بسبب الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب البلاد فجر الأحد.