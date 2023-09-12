الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 12 ألف سائح على متن 27 طائرة

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال 27 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها ما يقرب من 12 ألف سائح، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضىي وحتى الجمعة المقبل.

وتعمل السلطات المختصة بمطار مرسى علم بعملية إنهاء تسهيل إجراءات الوصول، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة، أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشفت جداول الوصول اليوم بمطار مرسى علم الدولي عن أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة، بينها 6 رحلات من التشيك، و8 من مطارات بولندا، و4 رحلات من ايطاليا، ورحلة واحدة من كل من سويسرا وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، ورحلة داخلية، وتصل 3 رحلات من المطارات الألمانية. 

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم، أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

محافظ البحر الأحمر: ارتفاع نسب الإشغال السياحى بالغردقة ومرسى علم 

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، عن نسب الإشغال الفندقي المتزايدة في مدينة الغردقة ومرسى علم، حيث تقترب من 85% حالياً، مؤكدًا أن الجنسيات الأكثر تمثيلاً في المدينة هي من أسواق ألمانيا وإنجلترا وروسيا.

وأشار المحافظ إلى ارتفاع إيجار الشقق في المدينة هذا العام، نتيجة لزيادة إقبال السياح الإنجليز على الإقامة في المدينة لعدة أشهر، مؤكدًا أنه تم تصنيف الغردقة كمدينة صديقة للبيئة، حيث تم تنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة النظيفة، ومن بين هذه المشاريع مشروع استزراع 3 آلاف فدان من نبات الجوجوبا حول مطار الغردقة، حيث يتم زراعته على مياه الصرف الصحي المعالج، ويُستخدم كوقود حيوي لتزويد الطائرات، وتم الانتهاء من زراعة أول ألف فدان، ويتم العمل حالياً على توصيل خطوط الري للألفى فدان الباقية.

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