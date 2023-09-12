ضبط 43 ألف علبة سجائر مهربة.. وصاحب محل ملابس يتاجر بالعملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حجب السلع والمنتجات عن الأسواق بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن بنى سويف من ضبط (عاطل- مقيم بأسيوط) حال قيادته سيارة ربع نقل بصندوق على الطريق الصحراوى الشرقى القديم بـ"نطاق محافظة بنى سويف" ومحمل على السيارة (عدد 43441 علبة سجائر "مجهولة المصدر") وبمواجهته قرر بتحميل السيارة بالمضبوطات بمعرفة مالك السيارة (مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم) لتوصيلها إلى (تاجر سجائر- مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بالمحل خاصته وبتفتيش المخزن الملحق بالمحل تم ضبط (عدد 9830 علبة سجائر "مستورد، محلى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب محل ملابس يتاجر فى العملة ببنى سويف

نجحت الداخلية في ضبط مالك محل ملابس ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام (مالك محل ملابس "له معلومات جنائية" – مقيم ببنى سويف) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").. وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وشراء العملات الأجنبية وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص مقيمين بالقاهرة، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2× 2 متر بعمق 4 أمتار، كما عُثر بداخلها على أدوات التنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه مُستغلين كون العقار خالى من السكان بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.