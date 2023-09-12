حبس متهم بإطلاق نار على آخر بالصف

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بإطلاق النار على آخر بسبب خلافات مالية في منطقة الصف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه فى منطقة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه نشب خلاف بينه وبين المتهم، مما دفع الأخير لإطلاق النار عليه.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

استمرار حبس عاطلين يتاجرا في الاستروكس بالقاهرة



ومن ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة.



كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات.



بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وسبق أن أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

إصابة سائق في انقلاب سيارة مواد بترولية

وأصيب سائق بإصابات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب تانك سيارة مواد بترولية فارغ على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية فنارة دائرة مركز فايد.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة وتم نقله إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافه ورعايته طبيا.