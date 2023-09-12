ياسمين فؤاد: تمكنا من تحويل التحدي البيئي لفرصة تنموية خضراء

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومبعوث مؤتمر المناخ cop 27، إن منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي يأتي في وقت يواجه العالم أجمع تحديات مناخية، ومصر قامت بالعديد من الاتجاهات لتطوير قطاع البيئة، والحد من التلوث وادارة الموارد الطبيعية وتمكنا من تحويل التحدي البيئي لفرصة تنموية خضراء.

جاء ذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي، وذلك لأول مرة في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة، وسي يونغ زو، نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنطقة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

تزويد الطاقة المتجددة

وتابعت وزيرة البيئة، خلال منتدى الاستثمار العالمي البيئي والمناخي أننا تمكنا من تحويل التحدي إلى فرصة اقتصادية، وتمكنا من تطوير البنية التحتية في المحميات، ووصلت عدد الأنشطة بالمحميات إلى ١٢٥ نشاطا، والتكيف في حماية دلتا النيل، وتزويد الطاقة المتجددة، وعمل سياسات لدمج البعد البيئي، ونجحنا نجاح ماهر في مؤتمر المناخ cop 27.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المنتدى يتضمن عدد ٦ جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي توضح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، حيث تتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع. سيتم أيضا تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.