الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل أكبر برنامج وقائى لحماية طلاب المدارس من المخدرات (فيديو)

طلاب المدارس
طلاب المدارس

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي، تفاصيل إطلاق أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من المخدرات، بالتزامن مع الاستعدادت لعودة العام الدراسي الجديد 2023/2024.

وقال “وهبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، إنه يتم العمل على أكثر من محور، يأتي على رأسها المحور الوقائي، حيث تم على مدار الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي تطبيق أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب في المدارس.

استهداف مع الفصل الدراسي الأول من العام المقبل

وأضاف المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرنامج تم إطلاقه بالتنسيق بين وزراتي التضامن والتربية والتعليم، وتم تنفيذه بالفعل في أكثر من 4400 مدرسة كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه يتم استهداف مع الفصل الدراسي الأول من العام المقبل تطبيق هذا البرنامج في 8000 مدرسة، حيث يعتمد هذا البرنامج على المكون المرئي من خلال عرض فيديوهات توعوية تبرز أضرار تعاطي المواد المخدرة.

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