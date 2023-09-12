الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عظام القلب".. الرواق تصدر رواية كولين هوفر بترجمة خميلة الجندى

غلاف رواية عظام القلب
غلاف رواية عظام القلب

صدر حديثًا عن دار الرواق للنشر والتوزيع رواية "عظام القلب" للكاتبة كولين هوفر وترجمة خميلة الجندي، وهي الكاتبة الأكثر مبيعًا على قوائم نيويورك تايمز.

رواية عظام القلب

وجاء في تصدير الرواية" تصل "بياه" إلى شاطئ المُحيط لتقضي إجازتها الأخيرة قبل الجامعة مع والدها وزوجته وابنتها، لكنها تصل مُحملة بسرٍ يُثقل قلبها ولا تملك القدرة على البوح به. "بياه"، التي نشأت مع أمٍ أدمنت المخدرات، شقت طريقها بصعوبة لتُنهي دراستها الثانوية وتحصل على منحة تؤهلها لجامعة بنسلڤانيا، قبل أن تتغيّر حياتها بسبب السر الثقيل وتضطر لقضاء الصيف مع أبيها. لكن اللحظات الانتقالية يبدو أنها لا تتركها، لأن في شبه جزيرة بوليڤار ينتظرها "سامسون"، الفتى الغامض الذي تقع في حبه، ويساعدها على الخروج من جزيرتها، بينما هو آتٍ من ماضٍ يصعب تقبّله. 

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الأمريكية الأكثر مبيعًا كولين هوفر: الكتب تغير مجرى الحياة

في هذه الرواية، لا تُقدّم كولين هوفر قصة حُب صيفية فحسب، بل صورة عن تأثيرات الأهل، وإخفاقات الآباء، وأنانية الأمهات، ومحاولات الإنسان لينجو سابحًا عكس التيار.

كولين هوفر

كولين هوفر هي الكاتبة الأكثر مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز، تقع روايات هوفر في فئة البالغين والمراهقين الجدد، نشرت هوفر روايته الأولى "سلاميد" في يناير 2012، ومنذ ذلك الحين، أصبحت جميع رواياتها من أكثر الروايات مبيعًا في صحيفة نيويورك تايمز.

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وقبل أن تبدأ الكتابة، كانت عاملة اجتماعية مع النساء والرضع والأطفال في تكساس، ولدت في سولفور سبرينجز، تكساس لأبوين إدي فينيل وفانوي فيت، تزوجت ويليام هيث هوفر، لديهم ثلاثة أبناء معًا، نشرت روايتها الأولى "سلاميد" في يناير 2012.

غلاف الرواية
رواية عظام القلب كولين هوفر عظام القلب دار الرواق للنشر والتوزيع نيويورك تايمز توفر الرواية

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