الأمريكية الأكثر مبيعًا كولين هوفر: الكتب تغير مجرى الحياة

تتمتع الكاتبة الأمريكية كولين هوفر، بقدر كبير من الخبرة في عالم الروايات المثيرة. في عام 2018، نشرت رواية إثارة رومانسية بعنوان "حقيقة" حول كاتب تم تعيينه لإنهاء الكتاب الأخير من سلسلة شعبية لمؤلف آخر.

أثناء ظهورها، خلال مقابلة مع جينا بوش هاجر من TODAY، واصلت الكاتبة كولين هوفر الحديث عن كيف يمكن أن تكون القراءة والكتابة مؤثرة بالنسبة لشخص ما.

الكتب تغير مجرى الحياة

قالت: كلما أكتب أكثر، أدرك ذلك أكثر. حتى كقارئ، الكتب تغير مجرى الحياة، إنها ليست مجرد هواية، يمكنك قراءة شيء ما ولا تدرك أنه سيلهمك ويؤثر في مواقفك، الكتب مهمة.

وفقًا لهوفر، فإن هدفها الأساسي من معظم الكتب هو جعل القراء يشعرون بشيء ما ويستمتعون ولكن في بعض الأحيان تدفع الأعمال القراء للبكاء.

أوضحت الكاتبة الأكثر مبيعًا أن هذه الكتب التي نشرتها دفعت الناس إلى اتخاذ قرارات ضخمة في حياتهم.

قصة مثيرة

كشفت الكاتبة التي اشتهرت برواياتها الرومانسية والخيال للبالغين أنها تخطط لأن تكون روايتها التالية قصة مثيرة موضحة أنها تخطط للعمل على كتابها التالي.

وتابعت: ليس لديّ هدف في هذه المرحلة لأنني تجاوزت أهدافي، لقد أردت فقط كتابة كتاب وإلى الآن كتبت 25 كتابًا، لكنني ما زلت استمتع كثيرًا بالكتابة.

كولين هوفر

وتعد هوفر من الكاتبات الأكثر مبيعًا والتي حققت أعمالها رواجًا وشعبية كبيرة، ففي روايتها "حقيقة" تتحدث عن كاتبة تخفي جانبها المظلم عن زوجها، إلى أن تتعرض العائلة للعديد من المصائب فتتكشف الحقيقة عبر مذكرات كتبتها بنفسها.

كتبت الرواية بحس بوليسي وضع القراء في مفاجأة عقب نهاية غير متوقعة دفعت القارئ للتفكير في كون الزوجة ضحية بشكل من الأشكال.

وفي روايتها "الحب البشع" التي احتلت هي الأخرى قائمة الأكثر مبيعًا تكتشف هوفر قصة حب تظللها مآسي الماضي.

وكذلك فمن أعمالها الشهيرة رواية "إنها تنتهي بنا" التي تروي حياة زوجية قاسية بين والدة هوفر ووالدها. وهي الرواية التي وصفتها بأنها "أصعب عمل كتبته على الإطلاق"، وقد بيعت منها أكثر من مليون نسخة حول العالم وترجمت إلى أكثر من عشرين لغة.