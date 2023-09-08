"مصريون وروس".. كتاب جديد لأحمد الخميسي عن دار غراب

صدر حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "مصريون وروس" للدكتور أحمد الخميسي.

وقال أحمد الخميسي عن الكتاب، إنه يتناول الكتاب تاريخ العلاقات المصرية الروسية الذي يعود لعهد محمد علي حين ارسل إلى روسيا اول بعثة علمية مكونة من طالبين، والشخصيات المصرية التي تركت أثرا ثقافيا عربيا في الساحة الروسية مثل الشيخ طنطاوي، أو التي قامت بالتعريف بالأدب الروسي مثل الدكتور أبو بكر يوسف.

سرد أبرز المعلومات عن فاليريا كيربتشنكو التي ترجمت معظم أعمال نجيب محفوظ للروسية

وأضاف "الخميسي" في تصريح خاص لـ"الدستور":" أيضا يسرد الكاتب بعضا من ذكريات فترة الإقامة في روسيا للدراسة، وهناك كذلك شخصيات مهمة مثل فاليريا كيربتشنكو التي ترجمت معظم أعمال نجيب محفوظ إلى الروسية وغير ذلك.

والدكتور أحمد الخميسي أصدر العديد من الكتب ما بين الترجمة والتأليف، ومنها على سبيل المثال " معجم المصطلحات الأدبية "وهو كتاب ترجمه الخميسي عن الروسية عام 1984، كتاب " المسألة اليهودية " وهو كتاب من تأليف الكاتب الكبير فيدور دستويفسكي، والمجموعة القصصية " كان بكاؤك في الحلم مريرا " وهو ايضًا ترجمة عن الروسية.

وبخلاف الترجمات الكثيرة له عن الادب الروسي، فهو قاص كبير أصدر العديد من المجموعات القصية التي فازت بعضها بجوائز كبيرة ويكتب بشكل مستمر مقالات في جريدة الدستور وغيرها.