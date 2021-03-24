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الأربعاء 24 مارس 2021 الموافق 11 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:01 م
أحمد الخميسي
أحمد الخميسي
ايهاب مصطفى
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منح اتحاد كتاب روسيا العضوية الشرفية للكاتب القاص المترجم د. أحمد الخميسي تقديرا لجهوده في نشر الثقافة والأدب الروسي والتعريف بهما، وهي العضوية التي كان أول من نالها د. أبوبكر يوسف عام 2000.

ظهرت أولى قصص أحمد الخميسي بعنوان " الشوق" عام 1965 في مجلة القصة التي ترأس تحريرها حينذاك محمود تيمور، وبدأ عمله في الصحافة بمجلة الإذاعة والتليفزيون في العام نفسه. سافر الى الخارج وأنهى تعليمه في جامعة موسكو بحصوله على دكتوراه في فلسفة الأدب عام 1992، وكان خلال تلك سنوات يكتب ويترجم لمختلف الصحف المصرية والعربية.

وأصدر الخميسي خلال ذلك 12 كتابا في الشأن الروسي ما بين الترجمة والتأليف، هي: " معجم المصطلحات الأدبية " ترجمة عن الروسية عام 1984- " المسألة اليهودية " للأديب العالمي دوستويفسكي مايو 1991- مجموعة " كان بكاؤك في الحلم مريرا " قصص عن الروسية عام 1985- قصص وقصائد روسية للأطفال- ترجمة دمشق عام 1998، " نجيب محفوظ في مرايا الاستشراق " ترجمة وإعداد عام 1989- -" أسرار المباحثات العراقية السوفيتية في أزمة الخليج " يفجيني بريماكوف. ترجمة عام 1991 - " موسكو تعرف الدموع " دراسات القاهرة 1991 - "مذكرات إدوارد شفيرنادزة" عام 1993. مؤسسة الاتحاد الاماراتية- " حرب الشيشان " 1996 دار الاتحاد بالإمارات- - " نساء الكرملين " 1997- " رائحة الخبز " قصص مترجمة 1999- "مجمل تاريخ الأدب الروسي" – تدقيق ومراجعة – هيئة قصور الثقافة- 2014- أوراق روسية – مقالات وترجمات 2013 القاهرة، علاوة على العديد من المجموعات القصصية من تأليفه والمقالات والترجمات الأخرى للصحف الأدبية. وتقديرا لتلك الجهود قرر اتحاد كتاب روسيا منحه عضوية الاتحاد الشرفية.
اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية
اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية
اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية
اتحاد كتاب روسيا يمنح أحمد الخميسى عضويته الشرفية

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