وزيرة الخزانة الأمريكية: "نشعر بتفاؤل كبير" بشأن الهبوط الاقتصادي الناعم

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن "تفاؤل كبير" بشأن قيام الولايات المتحدة بهبوط اقتصادي ناعم دون الركود.



جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجنب الركود مع الاستمرار في احتواء التضخم أثناء مقابلة أجرتها الوزيرة الأمريكية خلال عودتها من حضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، بجانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت يلين، في المقابلة الخاصة التي نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "أشعر بتفاؤل كبير بشأن هذا التوقع، أعتقد أنك يجب أن تقول إننا نسير على طريق يبدو هكذا تمامًا".



وأضافت يلين: "كل مقياس للتضخم في طريقه إلى الانخفاض"، مضيفة أن بعض المؤشرات في سوق العمل، مثل ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8% وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة بنسبة 0.2%، "أمر مهم وجيد".



وتابعت أن الصين لديها القدرة على تعديل سياساتها الاقتصادية إذا اختارت القيام بذلك.