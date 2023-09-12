الأرصاد: الإعصار "دانيال" فقد قوته بمجرد دخوله الأراضى المصرية وهذا موعد انتهائه

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإعصار دانيال فرغ كل قوته في ليبيا وعلى سواحلها الشمالية الشرقية، مشيرًا إلى أنه بمجرد دخوله للأراضي المصرية من ناحية الغرب بدأ يتحول لمنخفض جوي معتاد على سطح الأرض ومعه منخفض في طبقات الجو العليا.

وأضاف"القياتي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا المنخفض يعمل على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتتمثل في نشاط رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة، بدأت على السلوم ومطروح وسيوة، وفي الساعات الأخيرة بدأت تتقدم للظهير الصحراوي من مناطق القاهرة الكبرى ومناطق من الإسكندرية.

وتابع، أنه بعد الرمال والأتربة بدأ يتكون بعض السحب الركامية التي أدت لتساقط الأمطار على مطروح والسلوم، وخلال ساعات الليل تمتد لمناطق خفيفة من الإسكندرية، مع تقدم الكتل الهوائية الجنوبية المثيرة للرمال والتربة.

وأكد أنه بداية من صباح الثلاثاء، ستبدأ مع تحرك المنخفض ناحية الشرق، تبدأ الأمطار تتحرك ناحية الشرق لتشمل السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط وكلما اتجهنا جنوبًا كميات الأمطار وفرصها تقل حتى أنه غدًا خلال ساعات المساء نجد فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على القاهرة الكبرى.

موعد نهاية الإعصار

وأشار إلى أنه خلال ساعات النهار نجد أنه مع تحرك هذا المخفض للهجة الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة ستؤثر على محافظات شمال الصعيد، والبحر الأحمر ومدن القناة، مؤكدًا أنه بداية من يوم الأربعاء يكون تأثير المنخفض على الجانب الشرقي للجمهورية مثل بورسعيد وشمال سيناء ووسط سيناء ومدن القناة، ويوم الخميس يغادر الأراضي المصرية بشكل كامل وندخل في حالة استقرار تام.