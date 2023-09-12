خالد عبدالعزيز: 34% من الرسائل الواردة للحوار الوطنى تخص المحور المجتمعى

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه لم يتوقع الشغف الكبير والاهتمام بجلسات الحوار الوطني، وكشف عن تلقيهم 180 ألف رسالة أكثرها في الثقافة والتعليم والصحة وكلها تخص المحور المجتمعي، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي كان الأكثر تلقي للأسئلة ثم المجتمعي.



وأضافت خالد عبد العزيز، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، أن 37% من الرسائل جاءت للمحور الاقتصادي، ثم 34% من الرسائل للمحور الاجتماعي، وفي النهاية 29% من الرسائل للمحور السياسي، مؤكدا أن كل الأحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومواطنين شاركوا في الجلسات العامة.

الرئيس السيسي أعطى رسائل جعلت الناس تهتم بالحوار الوطني



وأوضح خالد عبد العزيز، أن الرئيس السيسي أعطى رسائل جعلت الناس تهتم بالحوار من خلال الموافقة على الإشراف الكامل القضائي على الانتخابات، وكلمته المسجلة في بداية الحوار الوطني، فضلا عن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وإحالة موضوع المجلس الوطني للتعليم والتدريب للحوار الوطني، مؤكدًا أن كل هذه المؤشرات جعلت الناس تشعر أن الحوار الوطني ليس شكليا ولكن ينتظر توصيات دقيقة.