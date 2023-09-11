طارق الجناينى يشكر "المتحدة" ويكشف تفاصيل اجتماع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية

وجه المنتج طارق الجنايني، الشكر للشركة المتحدة، للخدمات الإعلامية لرعايتها اجتماع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية، مؤكدًا أنها موجودة وبقوة في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنا نرى المكتسبات التي تمت في سوق الدراما المصرية وكن من الأهمية الحفاظ على هذه المكتسبات بالبحث عن المشاكل الموجودة وعلاجها.

وتابع، أن اللجنة اجتمعت اليوم للمرة الثانية مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، «لأن الصناعة مهمة والبلد مميزة فيها وخلال السنوات الماضية الصناعة تتطور بشكل كبير، وتستطيع المنافسة مع أعمال عالية للجودة التي تقدمها».

وأشار إلى أنه منذ بداية الجلسات كانوا كمنتجين يرون الصورة واضحة وكذلك المميزات والمشاكل ومتفقين على حلولها، وأشرف زكي، ومسعد فودة، وجدوا أنهم يرون نفس المشكلة ولا يتحدث أحد لمصلحته الشخصية ولكن بمقترحات واضحة وصريحة تؤدي للنهوض بمستقبل الصناعة لأهميتها.

سوق الدراما قائم على العرض والطلب

وأكد أن سوق الدراما قائم على العرض والطلب ولكن عندما ننظر للمخاطر في السوق مثل أي سوق ولا بد أن نرى المشاكل وطرق حلها، وطالما أننا نفكر ككيان واحد ومركب واحد ونريد تخطي الأزمة الاقتصادية، بحيث لا نهبط بمستوى المحتوى فستكون هذه الأمور مثمرة.