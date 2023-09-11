الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الجناينى يشكر "المتحدة" ويكشف تفاصيل اجتماع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية

طارق الجنايني
طارق الجنايني

وجه المنتج طارق الجنايني، الشكر للشركة المتحدة، للخدمات الإعلامية لرعايتها اجتماع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية، مؤكدًا أنها موجودة وبقوة في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنا نرى المكتسبات التي تمت في سوق الدراما المصرية وكن من الأهمية الحفاظ على هذه المكتسبات بالبحث عن المشاكل الموجودة وعلاجها.

وتابع، أن اللجنة اجتمعت اليوم للمرة الثانية مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، «لأن الصناعة مهمة والبلد مميزة فيها وخلال السنوات الماضية الصناعة تتطور بشكل كبير، وتستطيع المنافسة مع أعمال عالية للجودة التي تقدمها». 

وأشار إلى أنه منذ بداية الجلسات كانوا كمنتجين يرون الصورة واضحة وكذلك المميزات والمشاكل ومتفقين على حلولها، وأشرف زكي، ومسعد فودة، وجدوا أنهم يرون نفس المشكلة ولا يتحدث أحد لمصلحته الشخصية ولكن بمقترحات واضحة وصريحة تؤدي للنهوض بمستقبل الصناعة لأهميتها. 

 سوق الدراما قائم على العرض والطلب

وأكد أن سوق الدراما قائم على العرض والطلب ولكن عندما ننظر للمخاطر في السوق مثل أي سوق ولا بد أن نرى المشاكل وطرق حلها، وطالما أننا نفكر ككيان واحد ومركب واحد ونريد تخطي الأزمة الاقتصادية، بحيث لا نهبط بمستوى المحتوى فستكون هذه الأمور مثمرة.

المنتج طارق الجناينى الشكر للشركة المتحدة اتحاد المنتجين المهن التمثيلية سوق الدراما المصرية مستقبل الصناعة

مواد متعلقة

ريمون مقار: الشركة المتحدة دورها كبير فى الحفاظ على صناعة الدراما

أشرف زكي: الشركة المتحدة تحترم صناع الدراما والمنتجين فردًا فردًا

أشرف زكى: اجتماع الشركة المتحدة والنقابات والمنتجين للحفاظ على ريادة الصناعة

وليد جاب الله: الشركة المتحدة تحمّلت جميع تكاليف مهرجان العلمين

"أبو": الشركة المتحدة قدمت في مهرجان العلمين شيئًا نفتخر به

المستشار محمود فوزي: الشركة المتحدة ليس لديها أى مخالفات بشأن الاحتكار وضوابط المنافسة

الأكثر قراءة

الباز: النقاب ليس من الإسلام ويؤدى لمشاكل نفسية عنيفة

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

المصري المقتول في إيطاليا يصل إلى مثواه الأخير.. ووالدته: "ارتاح إزاي وابني حقه مجاش"

عاجل.. حقيقة قدوم عاصفة التنين لمصر.. مفاجأة مدوية من "الأرصاد"

حظر ارتداء النقاب فى المدارس.. رجال دين: لكل مؤسسة الحق فى وضع قواعدها الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية