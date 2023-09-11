السيطرة على حريق نشب داخل مطعم شهير بحدائق حلوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم الشهيرة بحدائق حلوان دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق بمطعم شهير بحدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

السيطرة على حريق نشب بجوار فندق في الهرم

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب في أرض فضاء بجوار فندق بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق فى أرض فضاء بجوار فندق بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.