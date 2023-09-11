الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبي يهزم روسيا بثنائية ودية في غياب 7 لاعبين أساسيين

ودية مصر وروسيا للصغار
ودية مصر وروسيا للصغار

تفوق منتخب مصر الأوليمبي فى التجربة الروسية ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي  2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

تقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي  ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.

وكانت أول ودية له بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار. 

التفوق المصري بقيادة البرازيلى الداهية ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم: الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس. 

شهد المباراة الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ، وشهدت المباراة حضورا جماهيريا مقبولا فى ظل التنظيم الجيد من جانب منطقة السويس لكرة القدم برئاسة المستشار محسن خروشه، والمجهودات المكثفة من شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة بالجبلاية.

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