محام يؤكد تورط إسرائيل باغتيال أشرف مروان انتقامًا منه لخدمته لمصالح مصر

قال أمجد سلفتي، محامي الراحل الدكتور أشرف مروان، إن إسرائيل لا ترحم أعداءها وبالتالي أشرف مروان تمكن من خداعهم وكان خلفه مؤسسة استخباراتية ومؤسسة الدولة وتمكن من خداع إسرائيل.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن سبب اغتيال أشرف مروان كان انتقامًا بعد التأكد أنه كان يخدم المصالح العليا والقومية الوطنية لمصر، وكان اغتياله رسالة لمصر بأن هذا الرجل أخذ ما يستحق لأنه تمكن بإلحاق الأذى باسرائيل، كما لو كان جيشًا كاملًا.

وتابع، أن إسرائيل لا ترحم الخصوم واغتيالاتها ولوائحها طويلة للعرب والفلسطينيين والعلماء الذين ساهموا بتطوير الأسلحة النووية لإحراز تفوق عربي، كما قامت بقتل الفدائيين بكل مكان، مؤكدًا أن بريطانيا تكاد تكون بيئة صديقة للاستخبارات الإسرائيلية وما قامت به السلطات الأمنية البريطانية بتحقيقات في ملف أشرف مروان تكاد تكون ما يسمى برفع العتب ولم تكن دقيقة جدًا في تعقب الشهود أو المشتبه بهم وهذا يؤكد أن هناك تغطية من دولة صديقة لإسرائيل.

الإبقاء على ملف أشرف مروان مجمد بطريقة قانونية ببريطانيا

وأشار إلى أن الإبقاء على ملف مجمد بطريقة قانونية حتى لا يتم العمل بطريقة جدية به وملف أشرف مروان من تلك المجمدات ولكن بتجميده يتم لحمايته من التدخلات ومن فتحه بشكل جدي أكثر وهذا أسلوب بريطاني وحلول وسط بحيث لا تقوم بالإدانة أو التبرئة ويبقى الموضوع على هذه الحال دون أن يسير إلى أي نتيجة.