الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جراب محمول" يودي بحياة شاب في الجيزة

قتل
قتل

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ملابسات مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات بينهما في منطقة الطالبية غرب الجيزة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من إحدى المستشفيات تضمنت وصول جثمان شاب بجروح مختلفة في أنحاء الجسد.

وعلى الفور شكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الشاب المجني عليه يدعى مصطفى يرتدي كامل ملابسه، وبدأت فرق المباحث في فحص علاقاته وكذلك المشاهدات الأخيرة له، والخلافات بينه وبين الآخرين، مع فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

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وكشفت التحريات الأولية أن خلافات بين المجني عليه وآخر بسبب جراب محمول، تطورت إلى مشاجرة بينهما قام على أثرها الأخير بالاعتداء على المجني عليه مسددا له طعنات أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهم ذهب إلى محل هواتف مملوك للمجني عليه وطلب شراء جراب موبايل إلا أن مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات على لون جراب الموبايل قام على أثرها بالاعتداء على المجني عليه وإحداث إصابته.

بمواجه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الأجهزة الأمنية الجيزة ملابسات مصرع شاب الطالبية

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