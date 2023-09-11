ختام فعاليات مهرجان الخريجين الدراسي بإيبارشية المعادي

اختتمت لجنة خدمة الخريجين بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، خلال الأسبوع الجاري ، مهرجان الخريجين الدراسي الصيفي والذي حمل عنوان "فَلاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا - اِفْرَحُوا فِي الرَّبِّ كُلَّ حِينٍ، وَأَقُولُ أَيْضًا: افْرَحُوا" ، في كنيسة الصليب المقدس بالمعادي، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.



حيث أقيمت التصفيات النهائية على شكل مسابقات وألعاب ترفيهية توضح هدف المهرجان للخريجين، كما شارك في المهرجان ١٤٩ خريج وخريجة من أبناء كنائس الإيبارشية.

كما صلى نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، صباح أمس في كنيسة القديس بولس الرسول بالبساتين، التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٨ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و٥ آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة.