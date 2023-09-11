الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 بينهم سيدة في سقوط مصعد كهربائي ببورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

تسبب سقوط أسانسير (مصعد كهربائي)، من الدور الرابع ببرج سكني بحي الشرق في محافظة بورسعيد، في إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة باستقبال مستشفى السلام ببورسعيد 3 مصابين وهم:
أحمد فهمي محمد 67 سنة مصاب بكسر بالعمود الفقري وماجدة السيد محمد بيومي 67 سنة مصابة بكسور بالجسم، بينما تم نقل الثالث إلى المستشفى بمعرفة الأهل.

كما تبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المصعد الكهربائي سقط من الدور الرابع ببرج سكنى بنطاق حي الشرق وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة.

تفاصيل الحادث
وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث وأمرت النيابة العامة 
بسؤال المصابين وشهود الواقعة وإرسال لجنة هندسية لبيان مدى صلاحية المصعد الكهربائي وإذا كان يتم أعمال الصيانة الدورية له باستمرار كما أمرت باستكمال التحقيقات.

أسانسير معطل سقوط إصابات مستشفى - شارع بورسعيد

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