الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 مواطنين فى تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

ارشيقية
ارشيقية

أصيب 4 مواطنين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بنمرة 4 على طريق الإسماعيلية بورسعيد دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

إصابات مختلفة كدمات وسحجات كسور وجروح 4 مواطنين طريق الإسماعيلية بورسعيد مستشفى ابوخليفة

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