الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: استخدام الذكاء الاصطناعى بالحروب يقلب موازين القوى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الفترة المقبلة ستشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب الدولية، وبالطبع الهدف منه تقليل الخسائر البشرية خلال الحروب والاعتماد بشكل أكبر عليه ومن ناحية أخرى إحداث أكبر قدر من الدمار للطرف الآخر من العدو أو الحرب.

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن ذلك برز بشكل واضح في الحرب الروسية الأوكرانية التي استخدمت المزيد من الأسلحة النوعية والتي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي من الروبوتية والطائرات المسيرة.

خبير العلاقات الدولية: الحرب الروسية الأوكرانية اعتمدت على الذكاء الاصطناعي

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن استخدام الذكاء الاصطناعي يطيل من أمد الحرب، خاصة حينما تكون الدول التي تستحوذ على 90% من إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشاركة في الحرب وتسخير إمكاناتها للخدمة العسكرية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يقلب موازين القوى.
 


 

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