كن حذرًا.. كيف يتعامل مرضى الجيوب الأنفية مع العاصفة دانيال؟

تسبّبت العاصفة (دانيال) في الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات الأمر الذي جعل هيئة الأرصاد الجوية رفع حالة الطوارئ تحسبًا لأي خسائر.

تعتبر الجيوب الأنفية من الأجزاء الهامة في نظام التنفس العلوي، حيث تقوم بعدة وظائف أساسية مثل ترطيب وتسخين الهواء المستنشق، وتصفية الشوائب والجسيمات الضارة قبل وصولها إلى الرئتين.

وعلى الرغم من أهمية هذه الجيوب، فإنها قد تتعرض للتهيج والالتهاب نتيجة لعوامل مختلفة مثل العوادم السامة، الغبار، الحساسية، أو حتى التغيرات الجوية الشديدة ولعل أشهرها حاليًا العاطفة دانيال.

إحدى التغيرات الجوية الشديدة التي يمكن أن تؤثر على صحة الجيوب الأنفية هي العواصف الرعدية، ومن بين هذه العواصف تأتي عاصفة دانيال، والتي تتسبب في تقلبات جوية قوية وتهبط بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

يعاني المرضى من التهاب الجيوب الأنفية، فقد يصبحون أكثر عرضة للتهيج والتغيرات الضارة لجهاز التنفس خلال هذه الظروف الجوية القاسية، وفقًا لما ذكره موقع " everyday health" الطبي.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لمواجهة العاصفة دانيال:

• نظافة الجيوب الأنفية:

حافظ على نظافة الجيوب الأنفية من خلال استخدام محلول ملحي معقم لغسل الأنف بانتظام، هذا يساعد في تطهير الأتربة والشوائب المتراكمة وتخفيف الأعراض.

• استخدم قناع واقٍ:

قبل الخروج في الهواء الحار ومحمل بالأتربة، ارتدي قناع واقٍ لتصفية الهواء المستنشق وتقليل تأثير الجسيمات الضارة على الجهاز التنفسي.

• تجنب الأماكن المليئة بالأتربة:

حاول تجنب التواجد في الأماكن التي يوجد فيها تراكم كبير للأتربة، مثل المواقع الصناعية أو المناطق العرضة للعواصف الترابية.

استخدم مكيف الهواء أو مرشح الهواء: في حالة وجود هواء ساخن ومحمل بالأتربة، قم باستخدام مكيف الهواء في المنزل أو مكتبك لتبريد الهواء وتنقيته من الجسيمات الضارة.

• اشرب الكثير من الماء:

تأكد من شرب الكمية الكافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجيوب الأنفية وتخفيف الأعراض المرتبطة بالحرارة والجفاف.

تجنب العوامل المحفزة: قم بتجنب المواد التي يمكن أن تزيد من التهيج للجيوب الأنفية، مثل العطور القوية والمنظفات الكيميائية القوية.

• استشر طبيبك:

في حالة استمرار الأعراض أو تفاقمها، فمن المهم استشارة طبيبك المختص لتقييم الحالة ووصف العلاج المناسب.