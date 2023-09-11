الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة السلامة الوطنية في درنة: انتشال عشرات الجثث بسبب العاصفة دانيال

اعصار دانيال
اعصار دانيال

قال رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة الليبية  فتحي الكريمي، الإثنين، إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عشرات الجثث في المدينة، بينما هناك العشرات تحت الأنقاض بسبب العاصفة دانيال.

أكد رئيس هيئة السلامة الوطنية في درنة، أن جميع جسور المدينة انهارت بسبب العاصفة وكل مداخلها مغلقة، لافتًا إلى انقطاع  الكهرباء والاتصالات في المدينة جراء العاصفة.

فيما قال وزير داخلية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان إن السيول جرفت آلاف الأشخاص إلى البحر وباتوا مفقودين، مضيفًا أن أكثر من ألف قتيل بسبب الإعصار والفيضانات التي ضربت البلاد.

بلدية تعلن "منكوبة"

وأعلن عميد بلدية سوسة وائل ابريك، اليوم، تسجيل 4 حالات وفاة وعدد الإصابات 40 إصابة داخل المستشفى جراء السيول والامطار التي شهدتها البلدية.

ولفت عميد بلدية سوسة وائل ابريك، إلى أن البلدية تعتبر منكوبة لانعدام كافة الخدمات.

وشهدت مدن بنغازي والجبل الأخضر عاصفة متوسطية شديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد، وتسببت السيول الجارفة بمناطق البيضاء تاكنس والبياضة درنة وسوسة والمرج وغيرها من مناطق الجبل الاخضر أضرار جسيمة وتجريف للطرقات.

وبحسب الارصاد الجوية، تقل فعالية السحب الممطرة ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء هذا اليوم على مناطق شمال شرق ليبيا، والطقس مستقر على المناطق الغربية.

إعلان بلدية شحات منكوبة

فيما أكد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ، ميلود بوجلفاطه مدير مكتب الإسعاف و الطوارئ، أن بلدية شحات بلدية منكوبة ولم يصل إلى الإسعاف والطوارئ بشحات أي دعم من الخارج.

أوضح أن جهاز الإسعاف والطوارئ تولى نقل 8 جثامين من عدة مناطق في بلدية شحات ولا يزال هناك الكثير من المواطنين العالقين وسط المياه.

وأكد في هذا الصدد أن بلدية شحات رغم إطلاق الاستغاثة، لم تتلق حتى الآن أي دعم لا من الحكومة ولا من جهاز الإسعاف والطوارئ.

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