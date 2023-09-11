بالتزامن مع عاصفة دانيال.. «الزراعة» ترصد أفضل طرق مواجهة تأثير التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في المعمل المركزي للمناخ، عن أفضل طرق وقاية المحاصيل من موجة التقلبات الجوية التوقعة على البلاد بعد تعرض الجوار الليبي لعاصفة دانيال.

وقف الري في مناطق سقوط أمطار

وطالب تقرير للمعمل المركزي للمناخ، في تقرير له، بوقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء.

و في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصا.

وأكد التقرير على ضرورة تأجيل زراعة محاصيل العروة النيلية والشتوية المبكرة حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة “بالطريقة الحيراتي” في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة، وبالنسبة للمحاصيل الدرنية البطاطس والبنجر يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

تحذيرات من انتشار ذبابة الفاكهة

‏وحذر التقرير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا و ذبابة المقات ديدان ثمار القرعيات و أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا، وضرورة إجراء رشات وقائية بالمركبات النحاسية للبصل المبكر في شمال الصعيد ، في حال سقوط أمطار في هذه المناطق.

وحذر التقرير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها .و اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمناشر البلح في مناطق الجيزة وشمال الصعيد.

حلقات تسويق القطن

وأكد التقرير على ضرورة إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها، و الرش العاجل لبساتين الفاكهة المانجو المتأخرة و الرمان و البرتقال بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار في المناطق المتوقع تساقط أمطار عليها.