الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،

أجرى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية موسعة بعدد من المناطق بالمحافظة؛ من أجل تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق والظهور بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، وكيل وزارة الموارد المائية والري، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيسي حي أول وثان، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تفاصيل الجولة

بدأت الجولة بتفقد شارع محمد علي وطريق أم كلثوم الذي تم تطويره مؤخرًا من قِبل الوحدة المحلية لقرية نفيشة، بداية من الكوبري العلوي ووصولًا لمستشفى الحميات بطول ٥ كيلومترات.

وأكد "بشارة" استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، هذا إلى جانب دهان البلدورات ورفع الإشغالات بالمنطقة.

وخلال الجولة، وجَّه مديرية الري باستمرار أعمال نظافة وتطهير ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش غير المرغوب فيها؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على الشكل الجمالي لها.

تجميل الأشجار 

وأثناء الجولة، لوحظ وجود بعض الأشجار الضارة التي انتشرت في عدد من المناطق، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة بالقيام بحملة لمكافحة تلك الأشجار الضارة في كل مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

وفي نهاية الجولة، تفقد محافظ الإسماعيلية الطريق الدائري بداية من منطقة الغابة الشجرية ووصولًا لكوبري الشهيد أحمد منسي.

وأشار بشارة إلى ضرورة قص وتقليم الحشائش بمنطقة الغابة الشجرية وإضاءتها وتجميلها واستمرار أعمال الصيانة بها، وخاصة أنها تقع في مدخل المدينة؛ من أجل الحفاظ عليها كمتنزه مجاني لأهالي الإسماعيلية وللترفيه عنهم.

كما وجه "بشارة" بتجميل وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء التي تقع على جانب الطريق الدائري وطريق الخدمة لحي ٢٤ أكتوبر.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اللواء شريف بشارة المحافظة

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية