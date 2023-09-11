محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق

أجرى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية موسعة بعدد من المناطق بالمحافظة؛ من أجل تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق والظهور بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، وكيل وزارة الموارد المائية والري، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيسي حي أول وثان، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تفاصيل الجولة

بدأت الجولة بتفقد شارع محمد علي وطريق أم كلثوم الذي تم تطويره مؤخرًا من قِبل الوحدة المحلية لقرية نفيشة، بداية من الكوبري العلوي ووصولًا لمستشفى الحميات بطول ٥ كيلومترات.

وأكد "بشارة" استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، هذا إلى جانب دهان البلدورات ورفع الإشغالات بالمنطقة.

وخلال الجولة، وجَّه مديرية الري باستمرار أعمال نظافة وتطهير ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش غير المرغوب فيها؛ منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على الشكل الجمالي لها.

تجميل الأشجار

وأثناء الجولة، لوحظ وجود بعض الأشجار الضارة التي انتشرت في عدد من المناطق، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة بالقيام بحملة لمكافحة تلك الأشجار الضارة في كل مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

وفي نهاية الجولة، تفقد محافظ الإسماعيلية الطريق الدائري بداية من منطقة الغابة الشجرية ووصولًا لكوبري الشهيد أحمد منسي.

وأشار بشارة إلى ضرورة قص وتقليم الحشائش بمنطقة الغابة الشجرية وإضاءتها وتجميلها واستمرار أعمال الصيانة بها، وخاصة أنها تقع في مدخل المدينة؛ من أجل الحفاظ عليها كمتنزه مجاني لأهالي الإسماعيلية وللترفيه عنهم.

كما وجه "بشارة" بتجميل وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء التي تقع على جانب الطريق الدائري وطريق الخدمة لحي ٢٤ أكتوبر.