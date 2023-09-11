الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: برامج تمكين اقتصادى للمتعافين من الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق علاج الإدمان، بالتوسع في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين سواء من خلال تدريبهم على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل، حيث تتضمن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورشًا لتدريب المتعافين على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل، وأنه على مدار العام الماضي، تم تدريب 5838 متعافيًا ليصل إجمالي عدد المتعافين ممن تم تدريبهم على حرف مهنية خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 12500 متعافٍ حتى الآن، أيضًا استمرار إتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والحد من الانتكاسة.

استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة

وأعلنت "القباج" عن أنه سيتم استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المقرر تطبيقه في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023/ 2024، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.

علاج الإدمان: المخدرات التخليقية تسبب الهلاوس السمعية وارتكاب الجرائم غير المبررة

إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

وفيما يتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات أوضحت "القباج" أنه تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، كما أنه جارٍ إعداد دراسة عن تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.

وتم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة في 750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أيضًا تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية للشباب في هذه القرى.

نيفين القباج التمكين الاقتصادي سوق العمل المتعافين متناهية الصغر ورش

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