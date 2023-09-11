الوطنية للانتخابات: نقوم حاليًا بمعاينة "لجان التصويت"

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نقوم حاليًا بمعاينة اللجان الانتخابية التي ستتم فيها عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة على مستوى الجمهورية، وذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وضعت عددًا من التسهيلات من أجل المشاركة الإيجابية للناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية

وتابع: يجري العمل على تسهيل عملية استعلام الناخبين عن مقر لجانهم الفرعية.