اليوم.. عيد القديس إيليا سبيلوتا رئيس الدير في الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس إيليا سبيلوتا رئيس الدير، وبهذه المناسبة اطلق إعداد الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن ولد إيليا في ريجيو كالابريا عام 863 لأبوين ثريين، بيترو وليونزيا. تلقى تعليمًا مسيحيًا في مسقط رأسه ،في سن الثامنة عشرة، عرضت عليه والدته ليونزيا الزواج من فتاة نبيلة وتكوين أسرة.

الهروب من المنزل

رفض إيليا الاقتراح وهرب من المنزل، مع أحد أقاربه الذي اتخذ نفس الاختيار وذهبا ليعيشا حياة النسك في كنيسة القديس أوسينزيو على سفوح جبل سان نيكوني بالقرب من تاورمينا في صقلية، للقيام بالتكفير عن الذنب، بعد مقتل قريبه، بعد أن تخلى عن حياة الزهد، على يد العرب، ذهب في رحلة حج إلى روما.

وهنا، بالقرب من المدينة الخالدة، عاش في البداية وحده، حياة النسك في ظروف الفقر المدقع، ولكن بعد ذلك تم الترحيب به كتلميذ من قبل الراهب الأكبر سناً والأكثر خبرة، إغناطيوس، الذي علمه الحياة الرهبانية. عد إقامة لمدة غير محددة، أعاد إغناطيوس إلى وطنه. فتتلمذ بعد ذلك على يد الراهب الشهير أرسينيو، الذي عاش في محيط ريجيو في ميندينون.فى دير القديسة لوتشيا، وهنا ارتدي الثوب الرهباني. استولى أحد رجال الدين الأثرياء في كاتدرائية ريجيو على أرض مملوكة لدير سانت لوسيا وقام برشوة الخبير الاستراتيجي حتى لا يستمع إلى احتجاجات الرهبان. عندما استنكر أرسينيو وإيليا من تصرف رجل الدين الغير آمين ، تعرضوا للضرب والطرد: ولكن بعد فترة وجيزة مات الاستراتيجي، على الرغم من توبته في هذه الأثناء. وبعد ذلك انتقل الراهبان إلى كنيسة القديس أوسترازيو في قرية أرمو غير البعيدة عن ريجيو للهروب من هجوم شنه المسلمون على المدينة (من المحتمل أن يكون ذلك في 888-89)، لجأ الراهبان إلى باتراس في الشرق، حيث عاشا بزهد لمدة ثماني سنوات في برج مملوء بالشياطين. في المدينة اليونانية. وعاش أرسينيو وإيليا فى علاقة جيدة مع السكان ومع الأسقف عند عودته من باتراس، تقاعد إيليا سبيلوتا في كهف، مع الرهبان كوزما وفيتالي، ليعيشوا حياة التوبة في كهف ميليكوكا. وهنا، سرعان ما جاء سكان البلدات المجاورة، الذين اجتذبتهم سمعته بالقداسة، لزيارته والاستماع إليه والحصول على التعزية والتشجيع منه.

في 11 سبتمبر 960، عندما كان عمره 97 عامًا، توفي إيليا كما تنبأ قبل فترة بنهايته. ودُفن في القبر الذي حفره بنفسه في الكهف بيديه.

وهناك بقي جسده مدفونًا حتى 2 أغسطس 1747 عندما تم اكتشاف عظامه. في تلك المناسبة، كما يشهد على ذلك الصك العام الذي وضعه كاتب العدل فانتوني كارميلو في 12 أغسطس من ذلك العام، شفي أنطونيو جيرمانو، وهو شاب مصاب بمرض خطير من ميليكوكا، على الفور بمجرد رؤية عظام القديس إيليا.