الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

صالح سليم.. مقولات لا تنسى للمايسترو

صالح سليم
صالح سليم

يصادف اليوم 11 سبتمبر الذكرى الـ 93 لأسطورة الكرة المصرية  صالح سليم، فيعد سليم أبرز الأساطير الكروية والإدارية في مصر ولد سليم في 11 سبتمبر عام 1930، حيث بدء من خلال قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ومن ثم صعد للفريق الأول عام 1948، وكان الظهور الأول لصالح سليم مع النادي في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بملعب الجزيرة في 5 نوفمبر 1948م وحينها فاز الأهلى بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم أول أهدافه الرسمية حينذاك.

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بدأت فى شارع عكاشة بالدقى.. قصة انتماء صالح سليم لنادى الأهلى

وإليكم خلال سطور مقولات لا تنسي لصالح سليم :

  1. "الباب يفوت جمل" .. صالح سليم للراغبين في الرحيل من النادي الأهلي
  2. “أنا تحت أمر المنتخب”  هذا ما قاله  لمدرب المنتخب هانز فريتس بعد استبداله في إحدى المبارايات رغم مرور عشر دقايق فقط.
  3. “أنا عايز مصلحة النادي” خلال رئاسته للنادي الأهلي 
  4. "مفيش لاعب يوصل للعب الكرة في الأهلى غير لما يكون بيحب الكورة " صالح سليم رئيس الأهلي خلال حديثه للاعبين
  5. “الأهلي أعور وسط العميان ” وهذا تصريح له للصحفي خالد توحيد عقب الفوز بالدوري الخامس على التوالي"
  6. “لولا مختار التيتش ما كان صالح سليم هو صالح سليم”
  7. “ماذا يسوى صالح سليم إلا عندما يتحدث عن الأهلي”  وهذا خلال حديثه مع مسؤولي  art  مطالبًا إياهم بكتابة شيك بمبلغ 300 ألف جنية لصالح الأهلى وليس باسمه من أجل إجراء حوار تليفزيوني حينها
  8. وخلال حديثه مع اللاعبين قال لهم "احنا خدام الحكام"
  9. “شبه الخطيب بمارادونا وبيليه ” وقال عنه موهوب في حديثه بمناسبة اعتزال الخطيب.
  10. “الأهلي حياتي وبيتي ومرتبط به منذ دخولي له وعمري 14 عاما والتقيت فيه بأستاذي ومعلمي مختار التتش” قال ذلك خلال  أحد لقاءاته

اعتزل المايسترو صالح سليم بسبب النقد الحاد والسلبي عقب عرض فيلم الباب المفتوح مع الفنانة فاتن حمامة ويعد آخر أعماله الفنية حيث وافق عليه لمجرد إرضاؤه ولكن انهالت عليه الانتقادات اللاذعة.

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