كارثة الزلزال.. الصحة العالمية تبرز جهود المنظمة في المغرب جراء الزلزال

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتعاون مع السلطات الصحية لتقديم العناية اللازمة للمصابين في المغرب، فضلاً عن تقديم حزمة من الخدمات لدعم متضرري الزلزل.

توفير وحدات صحية وعيادات متنقلة لدعم

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، تعمل على على ضمان حصول النازحين جراء الزلزل على المأوى المناسب والمياه النظيفة، بجانب توفير وحدات صحية وعيادات متنقلة لدعم المتضررين، فضلاً على توفير حصول النساء الحوامل على الخدمات الصحية.

كما أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، كما نعمل أيضاً نعمل مع منظمات غير حكومية وفرق فنية في المغرب لبحث تداعيات الزلزال.

الحكومة تصادق على مشروع المرسوم

وصادقت الحكومة المغربية، في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريحات تلفزيونية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه «نظراً للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في غرفتي البرلمان اليوم الاثنين، طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. تدابير عاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة».

زلزال المغرب

قالت وزارة الداخلية المغربية، إن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 1305 حالة وفاة و1832 إصابة، وذلك حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية المغربية.

وقدمت العديد من الدول والهيئات التعازي للمغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة ليلة السبت وبلغ شدته 7 درجات على مقياس ريختر، حيث باتت المملكة على كارثة وليلة مرعبة وكان مركز الهزة الأرضية في قرية "إغيل" بإقليم الحوز.

حداد في المغرب

وأعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.



وأصدر الديوان الملكي المغربي بيانا نشرته وكالة الأنباء الرسمية أشار إلى تعليمات أصدرها الملك محمد السادس، إثر ترؤسه جلسة ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم.

