الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل المرحلة الثالثة والدور الثاني 2023

التنسيق الإلكتروني
التنسيق الإلكتروني

يوفر موقع التنسيق الإلكتروني خدمة التنسيق للطلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ، ويستمر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن في تقديم خدمة كتابة الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل المرحلة الثالثة 2023. 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 

يوفر موقع التنسيق الإلكتروني حتى الآن تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 والدور الثاني بحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب والمستنفدين والمتخلفين، ويستطيع الطلاب كتابة رغباتهم باتباع الخطوات التالية. 

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب « شهادة الثانوية العامة - شهادة الثانوية الأزهرية- شهادة الثانوية الفنية - شهادة الثانوية المهنية» . 

إدخال رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح بالثانوية العامة.

كتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

الضغط على الخطوة الثانية.

كتابة بيانات الطالب الأساسية.

مراجعة البيانات جيدًا.

اختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي ، ويمكن للطالب اختيار 75 رغبة في الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة.

الضغط على جملة الخطوة التالية.

يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.

يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

يقوم الطالب بالضغط علي طباعة الاستمارة.

ويمكن للطالب تعديل رغباته في المرحلة الثالثة حتى نهاية فترة التسجيل، وفقًا للجدول الزمني لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة ، فإن آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب هو يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2023، ومازال الان التسجيل مفتوح للمرحلة الثالثة والدور الثاني بحد ادنى 205 درجة لجميع الشعب والمستنفدين والمتخلفين.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة الدورين الأول والثانى

لينك تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023 الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2023

سيتم الإعلان من قبل وزارة التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ثانوية عامة 2023 بعد انتهاء مرحلة كتابة الرغبات وتسكين الطلاب في الكليات والمعاهد المتبقية ، وذلك قبل دخول العام الدراسي الجديد المقرر له نهاية الشهر الجاري. 

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رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

موقع التنسيق الالكتروني المرحلة الثالثة شهادة الثانوية الأزهرية كتابة الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة نتيجه تنسيق المرحله الثالثه تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

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