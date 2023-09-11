الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

 وتقليل الفاتورة الاستيرادية..

عضو مبادرة "ابدأ": نستهدف توطين الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب

مبادرة ابدأ
مبادرة "ابدأ

قالت نهال الأشقر، عضو المبادرة الرئاسية "ابدأ"، إن المبادرة تعمل على تطوير الصناعة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، لافتة إلى أنه تم إطلاق المبادرة في 28 أكتوبر 2022.

وأضافت الأشقر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن المبادرة تعمل على ثلاثة أهداف رئيسية، هى توطين الصناعة المصرية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل للشباب، ويتم العمل عليها من خلال ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضحت عضو المبادرة الرئاسية "ابدأ" أن هذه المحاور هي المشروعات الكبرى، التي يتم التعاون فيها مع رجال الأعمال، بجانب التعاون مع كل الجهات المعنية بالصناعة، منها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وغيرهما، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

مبادرة "ابدأ" تشارك في أسبوع "شباب الجامعات" الـ13 

ولفتت إلى أن المبادرة شاركت في أسبوع "شباب الجامعات" الـ13 بجامعة حلوان، حيث إنه يستهدف الطلبة من الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك للتعريف بالمبادرة وأهمية الصناعة، وكيف تسعى الدولة لتوفير فرص عمل للشباب.

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